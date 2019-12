Belmonte, carenza idrica. La minoranza sollecita il sindaco

I consiglieri di minoranza del gruppo “Insieme si può”, Giancarlo Pellegrino, Olinda Suriano e Alessio Furgiuele hanno scritto una lettera al sindaco, Franco Bruno, in riferimento alla carenza idrica che si sta registrando in queste ultime settimane.

“Una situazione – si legge – ormai insostenibile per le frazioni tutte, e nella fattispecie per la frazione Santa Barbara. Di fatti, il continuo reiterarsi delle condizioni di assenza o di presenza a singhiozzo dell’acqua, bene primario indispensabile, rende ormai da tempo ai nostri cittadini la vita insostenibile, lontana da qualsiasi forma di benessere civico. Come Gruppo Politico “Insieme si …può”, chiediamo pertanto un immediato riscontro scritto sulla situazione in essere, e l’immediato intervento per ripristinare le normali dignitose condizioni di diritto dei nostri cittadini”.

An.tr.