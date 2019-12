Cetraro, pubblicata la gara per la rete fognaria a Santa Maria di Mare

Pubblicata la gara per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione della rete fognaria e dei collettori delle zone non servite nonché relativa realizzazione della nuova linea di trattamento da 15.000 Ab. EQ. in località Santa Maria di Mare.

Il finanziamento ottenuto dalla Regione Calabria di 5 milioni servirà ad eliminare una volta per tutte le criticità presenti su tutto il territorio nel campo dei collettamenti fognari e del trattamento delle relative acque nere, tutelando in questo modo la salute delle persone e dell’ambiente.

“Un grazie sentito – ha detto il presidente Fabio Angilica – al Sindaco, al Consigliere Aieta, agli amministratori e consiglieri delegati nonché ai nostri bravi tecnici che hanno profuso uno sforzo notevole per pubblicare nei termini la gara”.

