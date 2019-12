Un incidente stradale è avvenuto questa mattina nelle vicinanze del bivio di Cirella, sulla statale 18. Due autovetture, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate violentemente. Feriti i conducenti, ma nessuno gravemente. La strada statale è rimasta bloccata per alcune ore, provocando gravi ritardi ai pendolari che dovevano recarsi al lavoro. Sul posto c’è la Polizia Stradale di Scalea per i rilievi.

