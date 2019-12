Le “Meditazioni sul presepe”: il significato del Dio che si fa uomo nel libro di don Gianfranco Belsito

“Meditazioni sul presepe”: è il titolo del libro scritto da don Gianfranco Belsito, titolare della parrocchia del Rosario di Pompei a Belvedere Marina. Il sacerdote nella sua opera letteraria ha inteso riscoprire la figura del Cristo che si fa uomo e le figure simboliche che rappresentano l’eccezionalità del presepe. Un invito a cogliere quella meditazione che San Francesco ci ha insegnato. Il miracolo del Dio che si fa uomo e che fa riscoprire gli aspetti umani del credente, con la bellezza che anche un non credente può vivere.

Temi, come ha ribadito don Gianfranco in una intervista rilasciata a Radio InBlu, emittente della Cei, molto cari a Papa Francesco. “Il suo intento – ha spiegato don Belsito – è educativo nello stupirci del mistero del Dio che si realizza. Andare a riscoprire la bellezze di un Dio che si fa come noi”.

Ascoltiamo l’intervista