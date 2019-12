Magorno: “Diamante agorà del Natale di tutta la Calabria”

“Tutti i candidati alla carica di Governatore hanno manifestato la loro disponibilità a venire a Diamante, nei prossimi giorni, per raccontare le loro idee per la Calabria”. Lo annuncia il Sindaco di Diamante, Sen. Ernesto Magorno che continua: “L’iniziativa si colloca all’interno del nutrito programma del Natale a Diamante che si arricchisce così di una nuovo, importante appuntamento. Il modello sarà quello, ormai consolidato con il Peperoncino Festival, del salotto di Radio Azzurra. Le prossime elezioni regionali del 26 gennaio-continua il Primo Cittadino- rappresentano uno snodo fondamentale per il futuro della nostra regione, proprio per questo è basilare ascoltare con la massima attenzione le proposte di tutti i candidati in campo. Come ho annunciato pochi giorni fa, il comune di Diamante vuole essere a disposizione di tutti gli aspiranti Presidenti ospitandoli e diventando, così, l’agorà natalizia in cui si discuterà del futuro della Calabria. In queste ore, in attesa della decisione che verrà presa dalla coalizione di centrodestra, ho contattato i candidati in campo: Callipo, Oliverio, Tansi, Nucera e Aiello che hanno manifestato la loro disponibilità a prendere parte a questa iniziativa. Inizieremo il 6 dicembre-conclude Magorno- con la presenza di Carlo Tansi, candidato della lista Tesoro Calabria, che, intervistato dalla giornalista Mafalda Meduri, sarà nella nostra città, presso il Museo DAC per presentare il suo programma”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...