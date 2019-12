Belvedere, il servizio di mensa scolastica affidato alla Cerisa Srl

Affidato alla Cerisa Srl il servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell’infanzia e per la scuola secondaria di primo grado di Belvedere Marittimo. Il bando riguardava la preparazione dei pasti presso la cucina del plesso della scuola secondaria di I^ grado e mediante sistema di catering per la distribuzione presso tutti i restanti plessi. L’appalto avrà durata per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 per complessivi ventiquattro mesi. L’importo dell’appalto a base di gara era di 220.800,00 euro al prezzo unitario di 4 euro per singolo pasto. La commissione, formata da Giovanni Argirò, Pasqualino Calabrese, Daniele Ponte e Daniela Arnone ha aggiudicato a 3,97 per singolo pasto alla Cerisa Srl di Rovito.

