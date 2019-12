Diamante, il Luogotenente La Carruba nuovo responsabile della Polizia Municipale

Il Sindaco di Diamante, Sen. Ernesto Magorno, ha comunicato di aver proceduto, con decreto, alla nomina del Responsabile della Polizia Locale nella persona del Luogotenente dei Carabinieri in congedo, Emanuele La Carrubba. L’incarico è stato conferito a titolo gratuito. Il Sindaco ha espresso la sua gratitudine al Luogotenente La Carrubba per aver accettato un incarico, di valenza particolarmente strategica, così come ha ringraziato il Geometra Vincenzo Vaccaro per aver retto fino ad ora l’ufficio con grande impegno e professionalità. Il Luogotenente La Carrubba, lo ricordiamo, è stato comandante della locale Stazione dei Carabinieri e la sua nomina – ha sottolineato il Sindaco – “rappresenta un segnale importante da una città del Mezzogiorno che apre alla piena collaborazione con le Forze dell’Ordine”. La nomina è stata conferita – ha detto ancora il Sindaco – in attesa che dalle maglie della Legge di Stabilità emerga la possibilità di procedere alla ricostruzione del Corpo di Polizia Locale di Diamante, attualmente sottodimensionato, e non adeguato alle esigenze della Città di Diamante. Un impegno fin da subito prioritario per l’Amministrazione Comunale in carica.

