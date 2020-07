Belvedere: aumentano i tributi. Il Consiglio comunale convocato per sabato. Incarico al dr. Falcone

E arriva il famigerato Consiglio comunale che sancirà l’aumento delle tariffe comunali. È stato convocato, infatti, per sabato prossimo, al museo del mare, alle 9.30, l’assise che dovrà discutere del regolamento e della nuova determinazione delle aliquote dell’Imu per l’anno in corso; adozione del regolamento del servizio idrico integrato e adozione della carta dei servizi; applicazione e regolamento della Tari (tassa sui rifiuti), nonché l’approvazione del piano economico per la gestione e piano tariffario per l’anno in corso. Infine il Consiglio comunale è chiamato a prendere atto della delibera di giunta inerente l’acquisto del castello Angioino-Aragonese. Tutti argomenti importanti, visto l’avvicinarsi della seduta dell’approvazione del bilancio previsto per il 30 giugno ma slittato al mese di luglio. In ultimo è opportuno segnalare la nomina del dr. Nicola Falcone quale componente del nucleo di valutazione. Il dr. Falcone aveva assunto qualche anno fa l’incarico di segretario comunale di Belvedere. Professionalità di spessore il dr. Falcone è chiamato a supportare la Giunta comunale in tema di trasparenza, legalità, metodologia e interventi legislativi.

An.tr.