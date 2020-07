Belvedere, tornano le strisce blu. Ampi spazi per quelle bianche e disabili. Agevolazioni per abbonamenti e biglietti

Ripristinati i parcheggi a pagamento a Belvedere Marittimo. Il pagamento ad ore era stato sospeso a seguito della pandemia di Covid-19, che aveva spinto il governo nazionale e regionale, attraverso una norma ad hoc, ad agire sui tributi dei calabresi. L’azienda che ne ha la gestione da alcuni anni, potrà riprendere ad incassare e a rimpinguare le malandate casse comunali, in condizione di default. Una occasione in vista dell’arrivo dei turisti , ma non per questo occasione per vessarli. Infatti sono previsti forti incentivi per la vendita anticipata di abbonamenti e biglietti. Ovviamente saranno lasciati ampi spazi alle strisce bianche e ai disabili.

An.tr.