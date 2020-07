Thomas Rinaldi lascia il Belvedere calcio. Dimissioni per “scelta dovuta”

Thomas Rinaldi lascia la direzione sportiva del Belvedere Calcio. La squadra amaranto è reduce dalla vittoria del campionato che le ha permesso di partecipare il prossimo anno al campionato di eccellenza. A riportare la notizia un sito sportivo regionale che però non spiega le ragioni sull’addio di Rinaldi. Eppure si deve proprio al periodo della sua permanenza alla guida del Belvedere e all’ottimo rapporto con il presidente Giovanni Casella che i granata hanno raggiunto risultati entusiasmanti. In piena crisi covid era stato uno dei pochi a sollevare la questione “quote” di iscrizione dei club calcistici. Nella nota affidata ai social Rinaldi parla di “scelta dovuta”. Non è escluso che per il giovane dirigente si aprano nuove prospettive regionali.

Antonello Troya

Foto Cosenza channel