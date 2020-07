Buonvicino. Slitta “Seduzioni e gusto” ma ci sono tante novità

Seduzioni & Gusto Festival il progetto della Pro Loco Buonvicino ha dovuto rivedere la data degli appuntamenti della 14esima edizione a causa della situazione di emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19 e sta riorganizzando la programmazione. La pandemia ha colpito il Festival nel momento della sua organizzazione inducendoci a riconsiderare tante cose, ma siamo convinti di poter portare avanti anche l’edizione 2020!

Cosi gli appuntamenti del Festival previsti per Luglio – moda, cinema, arte, gusto – sono slittati di qualche mese – con l’auspicio che pur nel rispetto delle line guida vigenti, si possa organizzare in presenza di pubblico e se così non fosse possibile si farà lo stesso procedendo diversamente. Tutto in considerazione della sicurezza per il Covid19 e in attesa come, ogni anno, del bando della Regione Calabria. Nel frattempo abbiamo avviato iniziative con stilisti, i laboratori per avvicinare i giovanissimi al mondo della moda e dell’arte, i concorsi e stiamo programmando in sinergia con Moda Movie la partecipazione degli giovani stilisti. Inoltre stiamo lavorando per il “Gran Ballo dell’800” esclusiva tappa in Calabria dall’alto spessore artistico e culturale, per la borsa di studio dell’Accademia della Moda, per le mostre, per le escursioni nel Parco Pollino, per la partecipazioni dell’Eccellenze, degli ospiti e per tutte le altre iniziative che si svolgono, come ogni anno, nei giorni del Festival. Sarebbe infatti un vero peccato annullare – dice il presidente Antonella Biondi – ad esempio il lavoro già avviato per un festival dal contenuto artistico e culturale di qualità e soprattutto per le possibilità riservate ai giovani. La voglia di continuare, lo spirito di iniziativa nel nostro intento sicuri della nostra tenacia sono rimasti uguali. Alla luce di tutto ciò il festival è rimandato solo di qualche mese, seguiranno nuove indicazioni circa le modalità di svolgimento.