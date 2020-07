Diamante, spiagge e sicurezza. Pubblicata l’ordinanza sindacale. Restrizioni e controlli

È stata pubblicata sull’Albo Pretorio, l’Ordinanza sindacale contingibile e urgente n.301 del 19 giugno 2020 , relativa a disposizioni in materia demaniale per la stagione balneare 2020, considerate le misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 stabilite dai Dpcm del Governo e dalle Ordinanze della Giunta Regionale. L’atto si inquadra nella prioritaria attenzione che l’amministrazione Comunale rivolge sia alla fruizione delle spiagge, basilare per il turismo cittadino, che alla tutela della salute garantendo un’estate sicura e serena dopo l’emergenza coronavirus . Come annunciato dal Sindaco, il Sen. Ernesto Magorno, tre unità della Polizia Locale saranno impegnate esclusivamente nei controlli delle spiagge e al contempo è stata predisposta tutta la cartellonistica con le indicazioni anti – Covid e relative alla sicurezza dei bagnanti. Nell’ordinanza, tra le altre cose, si stabilisce la durata della stagione balneare fino al 31 di ottobre, mentre le strutture balneari devono garantire la propria attività fino al 15.9.2020 e sono aperte al pubblico per la balneazione dalle ore 8.00 alle ore 21,00. È fatto divieto di accesso a tutte le spiagge libere oltre l’orario di apertura degli stabilimenti balneari, fatta eccezione per gli eventi autorizzati nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle ordinanze in vigore. Sulle spiagge libere: è fatto divieto di assembramento ed è fatto obbligo del distanziamento interpersonale di almeno 1,00 mt. tra individui. È fatto divieto di stazionamento e assembramento lungo gli accessi alla spiaggia e la battigia, oltre il tempo strettamente necessario allo spostamento. È obbligatorio posizionare gli ombrelloni in modo da garantire una distanza minima tra le fila degli ombrelloni di mq. 5.00 (da palo a palo) ed una distanza minima tra ombrelloni della stessa fila di mt. 4.50 (da palo a palo); tra le attrezzature di spiaggia (lettini , sdraio ecc.) dovrà essere garantita una distanza minima di 1,50 l’una dall’altra , ad eccezione di quelle utilizzate da persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale . È obbligatoria la rimozione prima del tramonto di ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate. È possibile leggere tutte le disposizioni contenute nell’Ordinanza sul sito istituzionale http://www.comune-diamante.it.

