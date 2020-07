Le notizie regionali del 5 luglio

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 96.902 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.183 (+1 rispetto a ieri), mentre quelle negative sono 95.719. Lo riferisce il Bollettino quotidiano della Regione. Il caso, rilevato positivo nell’ASP di Cosenza, è un rientro da Aosta dove aveva sviluppato polmonite da Covid e dimesso con tamponi negativi; si tratta di una positività residua al gene N ed al 39° ciclo. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 8.445.

Avevano espresso il desiderio di volare in elicottero. E oggi il loro sogno è stato esaudito grazie ai carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro e dell’ottavo Nucleo elicotteri carabinieri di Vibo Valentia. Diversi mesi fa, grazie all’interessamento del direttore del reparto di Pediatria dell’Ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro Giuseppe Raiola, i carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro avevano ricevuto il desiderio di due bambini catanzaresi, Antonio ed Alessandro, rispettivamente di 5 e 9 anni che, affetti da importanti patologie e curati in ospedale, avevano chiesto la possibilità di volare con un elicottero. La sosta obbligata dovuta al periodo Covid 19 ha solo rinviato il momento dell’evento. Grazie all’organizzazione di alcune associazioni del catanzarese, il personale del Nucleo elicotteri di Vibo Valentia, stamani, ha permesso ai due giovanissimi, accompagnati dal dott. Raiola e dai genitori, di provare l’ebbrezza del volo. Grande è stata l’emozione nei due piccoli sia nel salire a bordo dei mezzi che nel vero e proprio volo. Circa trenta minuti in cui i piloti dell’elicottero AB412 gli hanno fatto sorvolare il litorale vibonese, mostrando loro le spiagge e le coste da Pizzo a Tropea e riuscendo anche, per usare le parole di uno dei due , “a volare sopra le nuvole”.

Al volo è seguito un piccolo rinfresco durante il quale vi è stato un ampio scambio di doni tra il personale dell’Arma e gli organizzatori. In particolare i bambini hanno particolarmente gradito i gadget che l’Arma ha donato loro (cappellini, zainetti e materiale per la scuola) ma più di tutti hanno mostrato la loro gioia per il ricevimento del meritato diploma per il “battesimo dell’aria”.

I carabinieri di Soverato e Davoli hanno arrestato, in flagranza di reato, un 55enne, pregiudicato, residente nella provincia di Reggio Calabria, con l’accusa di tentata estorsione.

I militari, dopo una telefonata giunta al 112, si sono recati in un esercizio commerciale nel centro di Soverato dove era stata segnalata la presenza di un uomo armato. Giunti tempestivamente sul posto, i militari hanno accertato che, poco prima, il pregiudicato, ostentando un coltello da macellaio dalla lama lunga 30 centimetri inserito nella cintola dei pantaloni e i suoi numerosi trascorsi giudiziari, aveva preteso di ottenere gratis dei capi d’abbigliamento, allontanandosi poi a piedi per le vie limitrofe.

A questo punto, attivate immediatamente le ricerche, i militari hanno individuato l’uomo nei pressi della stazione ferroviaria, disarmandolo e conducendolo in caserma.

L’arrestato è stato portato nel carcere di Catanzaro-Siano.

Il Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto

E’ un ventisettenne originario di Lamezia Terme l’autore delle truffe “dello specchietto” che negli ultimi mesi ha interessato l’ hinterland cosentino. Ad identificarlo e denunciarlo sono stati gli agenti delle volanti della Questura di Cosenza grazie al pronto intervento dopo la reazione dell’ultima vittima che ha subito chiamato il 113.

L’uomo, secondo la ricostruzione della polizia, era solito posizionarsi al centro della strada a bordo della sua auto e poi rallentare a passo d’uomo per indurre gli altri veicoli a superarlo. Una volta individuata la vittima, prevalentemente persone anziane e sole alla guida, l’uomo sterzava repentinamente quando l’altra auto lo affiancava e quindi indiceva l’automobilista a dargli una somma di circa 150 euro per evitare problemi e fastidi. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per truffa aggravata e minacce.

La Questura, che sta cercando di risalire anche ad altre vittime del truffatore, ha anche rivolto un invito agli automobilisti “a prestare la massima attenzione perché spesso i truffatori sfruttano danni già presenti sulla carrozzeria delle loro auto, simulano il rumore dell’urto tra auto, che non avviene realmente, si fanno aiutare da un complice che, appostato poco distante, finge poi di essere un testimone oculare, si offrono di accompagnare la vittima per raggiungere un bancomat vicino”.