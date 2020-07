Ugo Manco candidato a sindaco per “Destinazione Scalea”

Il giornalista Ugo Manco è il candidato a sindaco di “Destinazione Scalea”. La decisione è venuta fuori dopo una serie di incontri che il gruppo ha tenuto in queste ultime settimane. Un excursus di tutto rispetto quello di Manco da sempre dettato nella politica locale, regionale e nazionale, ricoprendo anche incarichi di rilievo. Il presidente di “DS” Michele Formica ritiene quella di Manco una scelta qualificata. Al bravo giornalista e uomo politico il compito di un mandato esplorativo per valutare se ci sono le condizioni per formare una forte coalizione e aprire eventuali trattative con altri gruppi politici. “Veniamo fuori da anni di gestione commissariale – ha detto il presidente Formica, intervistato da Lo Strillone – che di certo non hanno permesso una crescita economica e sociale del paese. Per cui siamo chiamati a risollevare le sorti di questo paese, ma non con figure che se anche “portatori di voti” non hanno capacità amministrative, ma al contrario vogliamo tra noi persone che intendono dare il proprio contributo alla comunità scaleota”. Ugo Manco al momento ricopre un importante incarico all’interno della Federazione Nazionale della stampa (il sindacato dei giornalisti). È stato anche assessore al bilancio dal 1996 al 2000.

Antonello Troya