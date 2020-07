Bancarotta fraudolenta. Un arresto

E’ accusato di avere occultato documentazione contabile e distratto diversi beni di uno studio medico specialistico di Catanzaro , tra i quali numerose apparecchiature mediche, pc e arredi per ufficio. Un cinquantasettenne, condannato in via definitiva a oltre 4 anni di reclusione per reati fallimentari, è stato arrestato dai finanzieri del Comando provinciale di Catanzaro in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura del capoluogo. L’uomo, ex titolare della struttura medico specialistica, si era reso protagonista di un grave episodio di bancarotta fraudolenta avvenuto nel 2011. La Procura ha emesso il provvedimento di carcerazione a seguito della condanna inflitta dal Tribunale, divenuta irrevocabile nello scorso mese di maggio. L’uomo è stato sottoposto anche all’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale, all’incapacità di esercitare uffici direttivi in qualsiasi impresa e all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni.

