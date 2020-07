Rissa a Bagnara, denunciate tre persone

Tre persone, tutte di Sant’Eufemia d’Aspromonte, sono state denunciate in stato di libertà per rissa dai carabinieri di Bagnara Calabra e uno di loro anche per porto illecito di oggetti atti ad offendere.

Il fatto è accaduto nella cittadina del litorale tirrenico quando, per futili motivi è scoppiata la rissa che ha coinvolto varie persone. Sul posto sono subito intervenuti i militari che stavano svolgendo un servizio di controllo del territorio in zona e che, dopo aver sedato la lite, hanno trovato a terra un coltello a serramanico della lunghezza di 20 centimetri.

Successivamente sono state eseguite delle perquisizioni personali e veicolari che hanno consentito di individuare altri due coltelli coltelli a serramanico della lunghezza di 21 e 12 centimetri in possesso di uno dei tre denunciati. I partecipanti alla rissa sono stati sottoposti alle cure mediche per le escoriazioni riportate durante le colluttazioni.

