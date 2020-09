Belvedere, Cascini. ‘Ex agrario pronto: lavori finiti per il 5 ottobre’

L’zzardo di veder pubblicate foto che nemmeno rientrano nel complesso messo a disposizione della scuola mi lascia perplesso”. Così il sindaco di Belvedere, Vincenzo Cascini, in merito ad alcune notizie stampa che indicavano a rilento i lavori inerenti l’esterno del plesso della scuola agraria. “Al contrario di come può apparire agli occhi di chi legge – ha proseguito – gli interventi sono quasi ad un passo dalla fine, come possono confermare quelli realizzati all’interno. Far apparire quelli esterni come parte dei lavori strutturali è fuori luogo. Lo slittamento dell’avvio dell’anno scolastico ci ha permesso di poter utilizzare qualche giorno in più per poter rendere il plesso scolastico ancor più sicuro e ancora più adatto alle esigenze del corpo docente, degli alunni e degli amministrativi. È stata l’occasione – ha detto in ultimo – per rendere fruibile un bene che altre passate amministrazioni hanno tralasciato. E comunque per il 5 ottobre tutti a scuola”.

