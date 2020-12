++ ULTIM’ORA++ All’ospedale di Cetraro la terapia intensiva diventa ‘Covid-19’

E così l’ospedale di Cetraro diventa “Covid”. Infatti con una nota firmata dalla dirigenza del dipartimento urgenza, si è deciso che i posti letto di terapia intensiva di Cetraro sono esclusivi “Covid-19”. Con buona pace dei malati critici d’urgenza che saranno costretti ad arrivare a Paola. Aperto quindi il reparto covid, alla direzione regionale non è rimasto altro che adibire anche la terapia intensiva ad emergenza Covid-19. In altre parole a Cetraro non si potrà fare nulla se non intervenire sui pazienti malati di coronavirus. E non solo la terapia intensiva, secondo quanto viene evidenziato saranno impegnate tutte le risorse necessarie presenti nel nosocomio pubblico per fronteggiare.

Un ulteriore colpo alla struttura tirrenica che sperava in una riapertura parziale con interventi dedicati al punto nascita e con la lenta, ma proprio lenta, virata verso la riapertura di altri reparti, alcuni dei quali chiusi e svuotati dei suppellettili necessari al neonato reparto pandemico. l’emergenza.

Antonello Troya