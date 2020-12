Newsletter del 4 dicembre

Sono stati tutti rinviati a giudizio dal gup Claudio Paris i 355 imputati che hanno optato per il rito ordinario nel maxi-processo “Rinascita-Scott”, istruito dalla Dda di Catanzaro, diretta da Nicola Gratteri, contro le cosche di ‘ndrangheta del Vibonese e i loro sodali, tra i quali esponenti del mondo politico e dell’imprenditoria. Il maxi-processo avrà inizio il 13 gennaio davanti al Tribunale di Vibo Valentia nell’aula bunker allestita nel polo industriale di Lamezia Terme, che a breve verrà ultimata. Sono 89, invece, gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato. Per loro il processo inizierà a Lamezia il prossimo 27 gennaio. Agli imputati rinviati a giudizio si uniranno le posizioni dell’avvocato ed ex parlamentare Giancarlo Pittelli, l’imprenditore Mario Lo Riggio, l’ex sindaco di Nicotera Salvatore Rizzo e l’avvocato Giulio Calabretta, che hanno chiesto il giudizio immediato. Rinviato a giudizio, tra gli altri, anche l’ex consigliere regionale Nicola Adamo accusato di traffico di influenze illecite. Tra gli imputati c’è anche l’ex assessore regionale Luigi Incarnato, e l’ex sindaco di Pizzo, Gianluca Callipo. Gli imputati dovranno rispondere, a vario titolo, di oltre 400 capi di imputazione, tra i quali associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, tentato omicidio, omicidio, estorsione, detenzione illegale di armi ed esplosivo, ricettazione, traffico di influenze illecite, rivelazione e utilizzazione di segreto d’ufficio, abuso d’ufficio aggravato e traffico di droga.

Continua l’altalena dei dati dei nuovi positivi in Calabria. Oggi sono 280, 50 più di ieri e continua la triste conta delle vittime, oggi 12 per un totale di 322. Calano, però, i casi attivi (-299 a 10.591) ed aumentano i guariti, passati a 6.629 (+567). In diminuzione anche i ricoverati in area medica (399, -12), in terapia intensiva (32, -4) e gli isolati a domicilio (10-160, -283).

I carabinieri hanno arrestato un 28enne ad Amantea con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. In macchina, sul sedile posteriore, il giovane aveva quasi un chilogrammo di cocaina, nascosto tra alcuni indumenti. Su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Paola, il giovane è stato condotto in carcere e, dopo la convalida dell’arresto, gli sono stati concessi gli arresti domiciliari.

Macellavano animali senza controlli sanitari. Per questo motivo i carabinieri del Nas hanno eseguito un provvedimento cautelare con l’arresto di 6 persone e due misure interdittive a carico di 6 veterinari ufficiali in servizio all’Asp di Crotone e 2 gestori di uno stabilimento di macellazione carni a Strongoli.