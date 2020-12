Newsletter del 5 dicembre

l neo-commissario alla sanità in Calabria Guido Longo ha varato il piano territoriale per l’emergenza Covid. Il primo obiettivo è l’aumento dei tamponi per individuare i positivi e bloccare la diffusione del contagio. Contagio che ancora si fa sentire in Calabria dove nelle ultime 24 ore sono tornati a salire i positivi, 335 contro i 294 di ieri, dopo che è stato effettuato un riconteggio che ha alzato la cifra dai 280 che erano stati comunicati. Anche oggi si registrano vittime, 7, che portano il totale a 329. Nell’ottica di aumentare i tamponi una buona notizia arriva da Cosenza dove l’Asp non ne ha più in attesa di essere processati. Con la recente apertura del laboratorio di Rossano e il supporto dell’ospedale campale dell’Esercito, dotato di laboratorio, infatti, è stato annunciato che non si registra più alcun ritardo. Si complicano, invece, le cose per la scelta delle strutture ricettive da adibire a Covid Hotel. Una di quelle che si era candidata rispondendo al bando della regione è a Cirella di Diamante, ma il sindaco, senatore di Iv Ernesto Magorno, proprio stamani ha firmato un’ordinanza con la quale dispone “il divieto di conversione di strutture ricettive in Covid Hotel sul territorio comunale”.

“Chiudere i territori e le attività produttive come la ristorazione nelle tre giornate in cui la massima solidarietà e il senso di affratellamento trovano coronamento, e decidere già da oggi che in quei giorni non ci si debba spostare nemmeno di poco, lo trovo un atto quasi criminale”. Lo ha detto il presidente facente funzioni della Regione Nino Spirlì in riferimento al Dpcm presentato ieri dal premier Conte.

“Vuol dire – ha aggiunto Spirlì – che vogliamo fare abbassare definitivamente le saracinesche ad attività in grado in quei periodi di fare un po’ di cassa. E’ la dimostrazione ormai acclarata di un Governo che non ascolta le Regioni e i territori e che soprattutto si chiude intorno a decisioni già prese, presentate poi in conferenza Stato-Regioni già blindate”.

La Corte di assise di Appello di Catanzaro ha nuovamente confermato la condanna a trenta anni di reclusione per Salvatore Fuscaldo, il bracciante 54enne di Cirò Marina reo confesso dell’omicidio di Antonella Lettieri, la commessa di 42 anni assassinata il 7 marzo del 2017. I giudici erano stati chiamati ad esprimersi nuovamente sul caso dopo che la Cassazione, esaminando la sentenza di giorno 1 febbraio della Corte di assise di Appello, aveva ritenuto di rinviarla per quanto riguardava l’aggravante della premeditazione.