Newsletter del 6 dicembre

Continuano a calare i ricoverati per Covid 19 in Calabria e oggi si registra una flessione anche dei nuovi positivi (306 contro i 335 di ieri) a fronte di un numero di soggetti testati sostanzialmente invariato (2.809 contro 2.769) ma ci sono dieci vittime (ieri erano sette) con il totale che arriva a 339. I ricoverati in area medica sono 379 (-11) e quelli in terapia intensiva 29 (-5) mentre crescono gli isolati a domicilio, 10.254 (+103)

Sola in casa, era caduta e non aveva più la forza di rialzarsi. Un’anziana signora è stata soccorsa dai poliziotti della Questura di Crotone che l’hanno trovata all’interno del bagno, accasciata sul davanzale della finestra e con lo sguardo rivolto verso l’esterno. Gli agenti attirati da urla disperate si sono recati nel palazzo e, per riuscire a capire da dove provenissero i lamenti, hanno dovuto origliare alle porte degli appartamenti fino ad arrivare al terzo piano.

Sono 26 le sanzioni per abbandono illecito di rifiuti elevate da personale della Polizia locale di Lamezia Terme a pochi giorni dall’entrata in funzione dei sistemi di videosorveglianza che prevede l’utilizzo di telecamere e foto-trappole. L’attività si inserisce nelle azioni di contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti avviato dall’Amministrazione comunale in tema rispetto dell’ambiente e del decoro urbano.

Settantadue persone sono state soccorse dalla Capitaneria di porto di Crotone al largo della costa calabrese. Si trovavano a bordo di un barcone alla deriva anche per via delle condizioni meteo con mare molto mosse. I 72 migranti, tra i quali10 donne e 10 bambini, sono stati trasferiti sulla motovedetta della Guardia costiera che si è diretta al porto di Crotone dove è avvenuto lo sbarco in sicurezza coordinato dalla Prefettura con la collaborazione dei medici del Suem 118 e della Croce Rossa Italiana. Una persona risultata ferita è stata portata in ospedale. Il gruppo, composto in gran parte da cittadini curdi ed afgani, è partito dalle coste turche.

I carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia hanno arrestato Rosario Pugliese, di 54 anni, detto “Saro Cassarola” latitante da un anno dopo essere sfuggito alla cattura nell’ambito della maxi operazione contro le cosche di ‘ndrangheta del vibonese “Rinascita Scott”.

L’uomo è ritenuto dalla Dda di Catanzaro e dai carabinieri, il capo della cosca “Cassarola” operante a Vibo Valentia.