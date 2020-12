Newsletter del 7 dicembre

Aumentano in Calabria i nuovi contagiati da coronavirus, passati dai 306 di ieri ai 340 di oggi, ma diminuiscono i morti (da dieci a quattro), mentre restano sostanzialmente invariati i casi attivi (oggi sono stati 10.661, mentre ieri erano stati uno in più). Ad oggi sono stati sottoposti a test 370.059 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 381.305.

Temporali e forti raffiche di vento hanno interessato varie zone della Calabria. La situazione più critica si sta manifestando a Reggio, dove ci sono stati vari allagamenti di strade e scantinati ed è caduto anche qualche alberi. Decine gli interventi dei vigili del fuoco. Il vento ha danneggiato anche le coperture di alcune case. Il Comune di Reggio Calabria ha disposto la chiusura della Villa comunale per il rischio della caduta di alberi.

A Gioia Tauro i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato G.F., di 40 anni, originario del quartiere della “Ciambra”, e G. S., di 21, e G. G., di 34, entrambi di Reggio Calabria, con l’accusa di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale in concorso. Nello specifico, nel pomeriggio di martedì scorso, a seguito di una segnalazione giunta all’utenza 112, in merito alla presenza di un autocarro oggetto di furto durante la notte in un’azienda a Marcellinara, nel catanzarese, dove era custodito, si sono immediatamente attivate le ricerche da parte dei carabinieri che in poco tempo hanno individuato un capannone nel quartiere “Ciambra”, sorprendendo quattro persone mentre erano intente ad armeggiare sul mezzo rubato. I militari sono riusciti a bloccare tre dei quattro soggetti, mentre il quarto é riuscito a fuggire.