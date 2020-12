Diamante: accusato di lesioni aggravate, torna in libertà

Il Tribunale di Paola ha revocato ogni misura cautelare a carico di G.P. di Diamante, accusato di maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della sua convivente. In particolare, all’uomo, difeso dall’avvocato penalista Francesco Liserre, è stato revocato il residuale obbligo di dimora nel comune di Diamante. L’imputato, secondo l’accusa, si sarebbe reso protagonista di una continua serie di episodi di violenza a danno della sua compagna con la quale abitava in un appartamento in Grisolia. In più di un’occasione, l’imputato, secondo la ricostruzione dei Carabinieri, coordinati dal PM, per futili motivi e in stato di ubriachezza, avrebbe usato violenza nei confronti della donna, anche con l’uso di un coltello, sottoponendola ad un regime di vita umiliante e vessatorio. La persona offesa, anche per il timore di probabili ritorsioni, evitava di denunciare i fatti all’autorità giudiziaria, subendo le angherie dell’uomo e vivendo in uno stato di terrore e sofferenza. In particolare, nella serata del cinque dicembre di due anni fa, in seguito all’ennesimo litigio, l’uomo avrebbe selvaggiamente picchiato l’indifesa donna che allertava un proprio familiare e i carabinieri. L’indagato, in preda ad un’incontenibile violenza, minacciava con un coltello il congiunto della vittima e, il tempestivo intervento dei militari, riusciva a scongiurare la tragedia. La donna, copiosamente insanguinata, veniva ricoverata in ospedale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...