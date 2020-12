Newsletter dell’8 dicembre

Calano i nuovi positivi, i ricoveri ed i casi attivi ma in Calabria ci sono altre 10 vittime che portano il totale a 353. I positivi accertati nelle ultime 24 ore sono la metà di ieri (175 contro 340) ma con un numero inferiore di soggetti testati. Calano i casi attivi (10.341, -320), i ricoverati in area medica (382, -8), in terapia intensiva (27, -5), e isolati a domicilio (9.932, -307). Crescono anche i guariti, adesso 8.018 (+485).

Persone non indentificate hanno incendiato, a scopo intimidatorio, la porta d’ingresso di un ristorante in via Repaci, a Rende, nel complesso dove è presente un ipermercato e una nota palestra. Ignoti, approfittando della giornata di chiusura del locale per riposo settimanale, hanno dato fuoco, danneggiandolo, all’infisso. Ad allertare i proprietari sono stati i carabinieri. Secondo quanto si è potuto apprendere, i militari intervenuti sul posto hanno anche rilevato la presenza di tracce di liquido infiammabile e una spranga di ferro utilizzata, probabilmente, per entrare all’interno o danneggiare la porta.

Sono stati sottoposti a fermo da personale della Squadra mobile di Crotone, i presunti scafisti dello sbarco avvenuto sabato scorso. Si tratta di tre cittadini ucraini accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Nell’occasione, nel porto di Crotone sono giunti 75 migranti provenienti da Afghanistan, Iran, Iraq e Ucraina soccorsi al largo da un’unità della Guardia costiera mentre si trovavano su un barcone alla deriva e trasbordati sull’unità militare.