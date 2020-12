A chi giova questa confusione sull’ospedale di Cetraro?

Non voglio dilungarmi ulteriormente su una questione che viene letta da tanti punti di vista, e ogni punto di vista sembra essere quello giusto. All’ospedale di Cetraro vige ormai la regola del “non so niente e parlo”. Sembra diventato la “Divina Commedia” della sanità calabrese, dove c’è un paradiso, un purgatorio e un inferno. Non è che gli altri nosocomi calabresi se la passino meglio, ma permettetemi di spezzare una lancia a favore di un ospedale che al di là degli imboscati cronici, presenta professionalità che nel contesto raggiungono l’eccellenza. E non parlo solo di medici e infermieri, ma anche di oss e personale ausiliario, che nella loro infinita laboriosità danno lustro al nosocomio. Vedo i sacrifici che si fanno: i salti mortali per garantire una continuità assistenziale. Nonostante il deludente compito della politica che, oggi come ieri, non è in grado di garantire nemmeno un posto macchina ai disabili. Figuriamo un centro covid o un punto nascita. E non parlo di sub-intensiva. Uno che mastica politica da anni invece di implorare una “nota esplicativa” che mette in discussione la decisione di trasformare la rianimazione ad uso esclusivo per il Covid, avrebbe dovuto battere i pugni sul tavolo e contestare ogni decisione assunta dalla Regione in tal senso, per non parlare di punti nascita, emergenza-urgenza, ecc. argomenti tabù. Per Aita-Aieta come per l’accoppiata Cennamo-Cesareo.

Lungi da me dal criticare l’ennesimo attacco nei miei confronti da parte dell’assessore “a non so che cosa”: comincia a vedere lucciole per lanterne, parafrasando una nota della Regione come un successo da vendere sul piatto della bilancia elettorale. Se la prende con i “pennivendoli da strapazzo” dimenticando il ruolo che il popolo gli ha affidato, sperando in qualche like in più. Ma ci spieghi l’assessore “a non so che cosa” come allora dobbiamo intendere la delibera del dipartimento emergenza urgenza che stabiliva che i posti di terapia intensiva andavano intesi come “esclusivi” per il reparto covid. Addirittura si leggeva di impegnare tutte le risorse presenti. Poi l’intervento di Antonio Belcastro del dipartimento salute regionale che ha ricollocato questa amministrazione sul giusto piano del consenso. Perché solo di consenso si tratta, sia chiaro. Per ora l’avete scampata, ma sino a quando?

Antonello Troya