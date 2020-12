Newsletter del 13 dicembre

Crescono leggermente i nuovi positivi in Calabria (235 contro i 158 di ieri) a fronte di un numero sostanzialmente uguale di soggetti testati e si registrano altre 5 vittime con il totale dei decessi che arriva a 384. Ancora in calo i ricoveri in area medica (352, -13) mentre c’è un nuovo ricovero in terapia intensiva con il totale a 22.

Una donna di 86 anni è morta in un incidente stradale avvenuto in via Indipendenza, nel centro di Catanzaro. La vettura condotta dalla donna, una Hyundai Atos, per cause in corso di accertamento, non si è fermata allo stop di via Crispi e dopo avere attraversato in velocità via Indipendenza, è andata a schiantarsi contro la vetrina di un negozio sul ,lato opposto della strada.

Personale del Commissariato di polizia di Corigliano-Rossano ha arrestato, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, A.G di 41 anni, già noto alle forze dell’ordine. L’indagine è iniziata dopo la denuncia di una donna che stanca delle violenze subite, ha trovato il coraggio di chiedere aiuto alla Polizia.

La giovane, di nascosto dal marito, è riuscita, con un escamotage, ad inviare alla madre una richiesta di aiuto usando come tramite la figlia di soli sei anni mediante dei “pizzini” per poter essere liberata dalla condizione di segregazione e violenza a cui veniva sottoposta da diverso tempo.