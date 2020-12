Ugo Vetere sfida Mario Russo. E sente un “tintinnar di manette” a casa dei giornalisti

Di petto. Sfrontato com’è il suo carattere. Di sfida. E questa volta il sindaco di Santa Maria del cedro, Ugo Vetere, dichiara guerra a Mario Russo, l’ex primo cittadino di Scalea. L’avvocato-sindaco se la prende con il medico-exsindaco e glie ne canta di tutti i colori: e ci voleva un post, subito cancellato di Mario Russo, che indicava la sudditanza di Scalea a Santa Maria del cedro (per la precisione alla sua affollata frazione, Marcellina) a causa del segretario comunale, che presta servizio a Santa Maria e pagato ai 2/3 dal comune di Scalea. Eppure le ore di lavoro dell’ufficiale comunale è uguale. Una cosa che non è andata giù a Mario Russo, che vede nella scelta di condividere il segretario comunale, una posizione di superiorità nelle scelte che potrebbero addivenire, da parte del comune di Santa Maria del cedro.

Vetere ha deciso questa volta di candidarsi. E lo farà nella lista di Tansi. Per cui è in piena fase di ritagliarsi un suo spazio elettorale. Quale occasione migliore, quindi, se non quella di mettere con le spalle al muro l’ex primo cittadino di Scalea? Un attacco in piena regola. L’opportunità è data dalla diretta facebook cui il sindaco di Santa Maria ci ha abituati, durante la quale spiega alcuni iter inerenti l’attività amministrativa e l’emergenza Covid. E invece ieri per ben 15 minuti Vetere se la prende con Russo. E ci riprova stamattina con un post riguardante l’aviosuperficie, appellandosi addirittura alla magistratura paolana per fare piena luce sull’intera storia.

Una parte della diretta ieri Vetere l’ha dedicata ai giornalisti che farebbero bene a guardare i fatti di casa propria. Casa dove cui sono scattate le manette. (?)

Ora che lo dica un sindaco è di una gravità assoluta. Per cui sarebbe il caso che l’avvocato Vetere, se sa qualcosa che la gente non ne è a conoscenza, chiarisca, o che comunque lo segnali all’Ordine dei giornalisti. E anche al più presto, indicando nomi e cognomi di chi è in odor di manette. Ne va della credibilità del settore dell’informazione che deve essere lontano da simili cadute morali.

Antonello Troya