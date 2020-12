Newsletter del 14 dicembre

Restano stabili i nuovi contagi in Calabria con un +228 contro i 235 di ieri con un numero di soggetti testati leggermente inferiore. Le vittime sono 8 con il totale che arriva a 392.

E’ stato avviato e proseguirà il confronto tra Pd e Movimento 5 Stelle, oltre alle forze del centrosinistra ed i movimenti, tra i quali quello delle Sardine, in vista delle elezioni regionali della Calabria fissate per il 14 febbraio prossimo. Lo rende noto il commissario del Pd della Calabria Stefano Graziano.

Un incendio si è sviluppato ieri mattina in un locale adibito a teatro nel carcere “San Pietro” a Reggio Calabria, sembra per un corto circuito. Le fiamme si sono propagate a tende, materiale vario ed anche al Presepe che era stato realizzato.

I carabinieri hanno arrestato, a San Ferdinando, un 48enne, F.S., in esecuzione di una misura cautelare in carcere emessa dal Gip di Palmi, perché ritenuto l’autore di una rapina. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Palmi Davide Lucisano, sono scaturite dopo la rapina compiuta il 7 luglio scorso nell’ufficio postale di San Ferdinando nel corso della quale furono sottratti circa 7.500 euro, non ritrovati.

Con l’ingresso nella zona gialla, in Calabria sono tornati ad aprire bar e ristoranti, anche se solo fino alle 18. Approfittando della mattinata di sole, non sono stati pochi quelli che si sono seduti ai tavolini dei bar tornati su piazze e strade dopo la chiusura della zona rossa.

Personale della polizia di Stato di Cosenza ha avviato indagini per chiarire i contorni di una vicenda che vede protagonista un professore di un liceo cosentino. La notizia viene riportata dalla testata online di LaCnews24, Un video che ritrae il docente impegnato in un atto sessuale – non esplicitamente visibile dalle immagini – mentre era in dad con i suoi studenti, sta infatti circolando da due giorni sulle chat di studenti e, pare, anche di genitori di Cosenza. Venuti a conoscenza della vicenda, gli investigatori della polizia hanno deciso di fare accertamenti, non è chiaro – sul caso c’è uno stretto riserbo – se per valutare la sussistenza di eventuali estremi di reato a carico del docente o di colui che ha registrato e poi fatto circolare il video.