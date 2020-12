Cetraro, importante riconoscimento al circolo del golf

l Golf Club San Michele di Cetraro – unico al sud – è stato premiato col riconoscimento “Impegnati nel verde” nella categoria Acqua, premio ambientale assegnato dalla Federazione Italiana Golf in collaborazione con l’Istituto per il Credito Sportivo. Il circolo ha ottenuto il riconoscimento perché ” distintosi per l’impegno e la sensibilità ambientale, con azioni concrete in grado di coniugare pratica sportiva e rispetto per l’ambiente”.

Il premio è stato consegnato dal delegato Fig Calabria Mario Marra e dal referente territoriale dell’Istituto per il Credito Sportivo Daniela Persia. “La sostenibilità ambientale – è scritto in una nota – ha bisogno di atti e fatti concreti, riconoscendo e promuovendo le ‘buone pratiche’, affinché possano svolgere una funzione esemplare, anche dal punto di vista educativo e formativo. Questo è lo spirito con il quale la Fig, in collaborazione con l’Istituto per il Credito Sportivo, rinnova il suo impegno su un tema così socialmente rilevante, attraverso i riconoscimenti ambientali da assegnare ai migliori circoli italiani attraverso l’edizione 2020 del progetto ‘Impegnati nel Verde. Con questa iniziativa la Federgolf, nell’ambito del Progetto Ryder Cup 2023, intende avvicinare progressivamente l’intero movimento golfistico italiano verso la Certificazione Ambientale Internazionale GEO – Golf Environment Organization, programma riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale e dalle più importanti associazioni che operano nel mondo del golf (R&A, EGA, PGA European Tour) e a difesa dell’ambiente (World Wide Fund for Nature)”.

“Sviluppo delle politiche di ecosostenibilità dei percorsi di golf, riduzione e ottimizzazione del consumo di risorse naturali, impegno nei confronti del problema dell’ambiente e sensibilizzazione del ‘turismo verde’ – prosegue la nota – rappresentano i cinque capisaldi dell’iniziativa, che ha premiato l’impegno profuso dai Circoli nelle categorie: acqua, biodiversità, energia, paesaggio, patrimonio storico, artistico e culturale”.

fonte e foto ansa