Newsletter del 18 dicembre

Inizierà a fine anno anche in Calabria la somministrazione del vaccino contro il Covid 19 prodotto dalla Pfizer. L’ufficio del Commissario alla sanità e la Regione, di concerto, avevo chiesto 58 mila dosi, ma il ministero, in base alla quantità disponibile, ha ridotto in percentuale la quota a tutte le regioni.

Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha annullato l’ordinanza emessa dal gip di Catanzaro che disponeva gli arresti domiciliari per Domenico Tallini, ex presidente del consiglio regionale, indagato per concorso esterno e voto di scambio politico mafioso nell’ambito della inchiesta della Dda di Catanzaro “Farmabusiness”.

La Polizia stradale di Reggio Calabria, nell’ambito dell’attività di contrasto al fenomeno del riciclaggio di veicoli, ha sequestrato diverse autovetture che sono risultate provento di furto. I veicoli erano nella disponibilità di un autosalone della Provincia di Reggio Calabria e venivano immessi nel mercato come autovetture di provenienza estera (Belga e Spagnola) trattandosi, al contrario, di veicoli rubati in diverse province della Campania.

Nasce in Calabria il primo panettone artigianale alla cipolla rossa di Tropea Igp. L’idea del direttore artistico del Tropea Cipolla Party Paolo Pecoraro è stata realizzata grazie all’arte pasticcera di Denisia Congi, giovane lady chef calabrese della Federazione Italiana Cuochi, che, è scritto in una nota, “è riuscita a creare uno squisito connubio tra l’elemento più tradizionale della festa natalizia e una delle eccellenze agroalimentari per antonomasia della terra calabra”.