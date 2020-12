‘Re Nudo’. Quei pacchetti di voti e i favori del ‘potente’ di Scalea

I magistrati lo definiscono il “manifesto programmatico” del modo di intendere il suo ruolo pubblico di dirigente dell’Asp e della missione di fare clientelismo mediante la sua posizione. Mario Russo era ascoltato. Cimici ovunque: in macchina, sul posto di lavoro, al telefono. E i magistrati segnavano e scrivevano. Annotavano ogni parola e ogni riferimento a questo o a quel politico: “Gli ho fatto fare il sindaco”. E ancora: “Decido di prendere un cretino e gli faccio fare il primo eletto, e ad uno stupido (“ciuoto”) gli faccio fare il sindaco”. L’incubo di Mario Russo era stata l’inchiesta Plinius. Temeva di essere stato intercettato e di essere indagato. Per cui le suo operazioni politico-clientelari erano dettate da movimenti accorti e sottotraccia. Aveva fatto il sindaco per dieci anni e la sua posizione di medico presidente di commissione esaminatrice lo aveva posto in una posizione di privilegio. Ma come sindaco non avrebbe potuto soddisfare i bisogni della gente, ma come presidente dell’unità di medicina legale si. Le indagini secondi gli inquirenti, hanno fornito un quadro grave e allarmante, facendo emergere come Mario Russo abbia completamente mercificato la sua delicata funzione di medico legale appartenente ad una pubblica amministrazione, svuotandola di ogni contenuto etico e professionale piegandola in via esclusiva a fini personali. Indagini che hanno portato a ritenere che gli illeciti siano stati finalizzati ad un proprio arricchimento illecito e ad incrementare il pacchetto di voti che movimentava in ogni occasione elettorale come lui stesso afferma e che viene fuori dalle intercettazioni. Come quando afferma che le persone hanno seguito le sue indicazioni di voto, come nel caso di Giuseppe Aieta e del sindaco di Scalea Gennaro Licursi. E nonostante il fatto che le elezioni si siano tenute dopo appena un anno da “Plinius”, Russo afferma di essere riuscito a procurare un cospicuo numero di voti al consigliere regionale. Posizioni ovviamente tutte da valutare che necessitano dei riscontri in ambito investigativo.

Antonello Troya