Newsletter del 19 dicembre

Inizieranno nelle prime settimane di gennaio le vaccinazioni per il Covid in Calabria. Ad assicurarlo è il presidente ff della Regione Nino Spirlì. “Siamo pronti esattamente come le altre Regioni” ha assicurato, ribadendo che è stata già data “la disponibilità per i punti di stoccaggio e di distribuzione”. Quindi, il suo ragionamento, “laddove a livello centrale fossero pronti, e speriamo che lo siamo, lo siamo anche noi, come sempre”. “Abbiamo segnalato come Regione Calabria per la prima fascia di vaccinazioni – ha poi spiegato Spirlì – circa 58/60 mila persone tra medici, infermieri e addetti al settore sanitario ma anche persone ricoverate e addetti in servizio nelle Rsa. La distribuzione dei vaccini avverrà per il 90% dei numeri che la Regione ha segnalato al Ministero e al commissario Arcuri”.

I carabinieri del Comando provinciale di Crotone e quelli del Nucleo ispettorato del lavoro hanno denunciato in stato di libertà due imprenditori di Cutro, un 60enne ed una 54enne, ritenuti responsabili di sfruttamento del lavoro. I due, secondo l’accusa, hanno impiegato un lavoratore di nazionalità pakistana, sottoponendolo a condizioni di sfruttamento, approfittando del suo stato di bisogno.

Un migrante è stato investito ed ucciso mentre era in bicicletta nella zona del porto di Gioia Tauro da un automobilista che è fuggito senza prestare soccorso. L’uomo è stato però rintracciato poco dopo dai carabinieri e sottoposto a fermo in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

Il movimento civico Tesoro Calabria parteciperà alle prossime regionali in Calabria con tre liste, “Tesoro Calabria”, “Calabria libera” e “Calabria pulita”, suddivise in 9 liste circoscrizionali da presentare nelle tre zone elettorali calabresi. Le nove liste appoggiano la candidatura alla presidenza della Regione il geologo del Cnr ed ex capo della Protezione civile regionale Carlo Tansi, già candidato alle elezione del gennaio scorso.

Personale della Guardia Costiera di Nicotera, nell’ambito di specifica attività volta a contrastare il fenomeno dell’abusivismo costiero, ha sequestrato un’area demaniale marittima di circa 115 metri quadri. I militari hanno accertato che l’occupazione dell’area veniva mantenuta ben oltre la data di scadenza del titolo concessorio rilasciato dal competente ufficio del Comune di Nicotera. Tutte le strutture ed i manufatti sono stati posti sotto sequestro penale ed il responsabile è stato denunciato alla Procura di Vibo Valentia.

l Golf Club San Michele di Cetraro – unico al sud – è stato premiato col riconoscimento “Impegnati nel verde” nella categoria Acqua, premio ambientale assegnato dalla Federazione Italiana Golf in collaborazione con l’Istituto per il Credito Sportivo. Il circolo ha ottenuto il riconoscimento perché ” distintosi per l’impegno e la sensibilità ambientale, con azioni concrete in grado di coniugare pratica sportiva e rispetto per l’ambiente”.