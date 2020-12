“Re Nudo”, Coccimiglio e Vitale non rispondono al Gip

Si è tenuto l’interrogatorio di garanzia per Antonia Coccimiglio, difesa dal legale Francesco Liserre e dal collega Amedeo Valente, presso il carcere di Castrovillari con collegamento da remoto con il Gip Rosa Maria Mesiti e il Pm Romano Gallo. A seguire quello di Eugenio Vitale, anch’egli difeso dall’avvocato Liserre e e dalla collega Carmelina Truscelli presso il carcere di Paola, sempre in collegamento da remoto con i magistrati. Per entrambi, che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, i legali hanno chiesto, per motivi di salute, la revoca della misura in atto o la sostituzione con altra meno afflittiva. Ora si attende la decisione del Gip.

An.tr.