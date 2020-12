Newsletter del 21 dicembre

Tansi sta sfiancando il tentativo di mettere in campo un’alleanza che comprenda Pd, sinistra, M5s fino al civismo. Dopo 48 ore dai comunicati del Movimento 5 stelle e del Partito democratico che davano per certa la partecipazione dei movimenti dell’ex direttore della Protezione civile regionale al tavolo della nascente coalizione, ecco arrivare una nuova doccia fredda: Tansi apre al centrodestra senza la Lega.

Un paziente positivo alla nuova variante del coronavirus è stato individuato in Italia. «Il Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare del Celio, che in questa emergenza sta collaborando con l’Istituto Superiore della Sanità, ha sequenziato il genoma del virus SARS-CoV-2 proveniente da un soggetto risultato positivo con la variante riscontrata nelle ultime settimane in Gran Bretagna», si legge in una nota del ministero della Salute.

«Il paziente, e il suo convivente rientrato negli ultimi giorni dal Regno Unito con un volo atterrato presso l’aeroporto di Fiumicino, sono in isolamento e hanno seguito, insieme agli altri familiari e ai contatti stretti, tutte le procedure stabilite dal Ministero della Salute“, prosegue la nota.

Il dibattito politico che si sta sviluppando intorno alle prossime elezioni regionalisembra non riuscire, ancora una volta, a cogliere la drammaticità della situazione che stiamo vivendo e, soprattutto, ad essere all’altezza delle sfide che questo tempo così complesso pone all’Italia e alla Calabria in particolare.

La pandemia ha evidentemente messo a nudo le fragilità del sistema-Calabria: dalla sanità all’economia sono riemersi problemi storici, sicuramente aggravati dall’emergenza coronavirus, ma che hanno reso evidente l’incapacità decennale delle nostre classi dirigenti di programmare politiche adeguate, di costruire reti di servizi sul territorio, di promuovere una classe dirigente competente, di mettere a punto, in sintesi, tutto quanto è necessario per garantire effettivamente che anche le calabresi e i calabresi possano esercitare, al pari degli altri italiani, i loro diritti