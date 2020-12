Diamante “Patente Facile”, Pascale: “Non si tratta dei consiglieri comunali di #Siamovoi”

E sulla “patente facile” arriva il chiarimento da parte del capogruppo di minoranza Marcello Pascale. In una nota chiede “la richiesta formale di smentita del coinvolgimento Consigliera Comunale di opposizione nell’indagine “Re Nudo”. “Il Sottoscritto Marcello Pascale, in qualità di capogruppo consiliare del gruppo “Diamante e Cirella #SiamoVoi”, con riferimento all’articolo giornalistico comparso sul quotidiano on-line “Lo Strillone News”, da Lei diretto, dal titolo: “Diamante Re Nudo: la patente facile della consigliera di minoranza”, che si ritiene lesivo dell’immagine dello stesso gruppo, formalmente, sulla scorta di quanto già pubblicamente dichiarato dalle Consigliere in una nota, la smentita ufficiale di quanto pubblicato considerata l’assoluta non riconducibilità dei fatti citati nell’articolo a nessuna delle due Consigliere del gruppo di “Diamante e Cirella #Siamo Voi”. Si ribadisce pertanto l’assoluta estraneità delle stesse, a qualsiasi titolo, nell’indagine di che trattasi”.

