Newsletter del 23 dicembre

Saranno 119 i sanitari che, a Catanzaro e Cosenza, saranno vaccinati contro il Covid nel V-day del 27 dicembre, il giorno in cui, simbolicamente, partirà in contemporanea in tutta Europa la campagna vaccinale. Nel capoluogo i primi a sottoporsi al vaccino saranno 11 infermieri del Policlinico universitario Mater Domini e 28 dell’ospedale Pugliese.

Nei giorni in cui è prevista la “zona rossa” ci saranno controlli serrati su tutto il territorio provinciale cosentino. È quanto fa sapere il questore di Cosenza Giovanna Petrocca, che ieri mattina ha incontrato la stampa. “Faccio appello alla cittadinanza – ha detto il questore – affinché rispetti le regole, perché noi saremo rigidissimi considerato che si tratta della salute di tutti”. Diversi i controlli effettuati in questi giorni, soprattutto nelle zone cittadine della movida, dove i poliziotti sono dovuti intervenire a causa di numerosi assembramenti di ragazzi.

Non solo controlli per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle prescrizioni finalizzate al contenimento dei contagi da coronavirus ma anche gesti di autentica solidarietà. I carabinieri del Comando provinciale di Cosenza hanno donato alle parrocchie di San Nicola e Cristo Re generi alimentari di prima necessità da consegnare alle famiglie maggiormente colpite dalla crisi economica.