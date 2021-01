Newsletter del 31 dicembre

Quattro morti (la metà di ieri), ma schizzano i nuovi contagi in Calabria, passati da 163 a 449, con il totale che arriva a 23.518. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute. I casi attivi passano da 8.535 a 8.731 e quelli chiusi da 14.534 a 14.787. I guariti sono 14.319, con un aumento di 249 unità. In Calabria sono stati sottoposti a test 419.041 soggetti per un totale di tamponi eseguiti di 437.520 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test)

Operazione Re Nudo. Sono stati scarcerati e posti agli arresti domiciliari, Antonia Coccimiglio, difesa dagli avvocati Francesco Liserre ed Amedeo Valente, già detenuta presso la Casa Circondariale di Castrovillari, nonché Eugenio Vitale, difeso dagli avvocati Francesco Liserre e Carmelina Truscelli, già ristretto presso il Carcere di Paola. Sostituita, inoltre, la misura degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di presentazione alla PG, per Baldo e Marino, entrambi difesi dall’avv. Arturo Valente. Accolte, pertanto, le richieste dei predetti legali, nonostante il PM della DDA di Catanzaro, Dr Romano Gallo, ne avesse chiesto il rigetto.

Dal 4 gennaio al 5 marzo 2021 partiranno i saldi invernali di fine stagione; dal 3 luglio al primo settembre quelli estivi. Lo ha deciso la Giunta regionale presieduta dal presidente facente funzioni, Nino Spirlì. “Ancora una volta – sottolinea Spirlì – si tratta di una scelta condivisa con i rappresentanti di tutte le categorie interessate. Le altre regioni del Sud hanno anticipato i saldi invernali. Pertanto, per evitare di favorire lo shopping in altri territori, abbiamo previsto l’apertura al prossimo 4 gennaio. Non vogliamo che i nostri commercianti, i quali, nonostante gli aiuti che siamo riusciti a dare, stanno patendo moltissimo, non solo in termini economici, perdano un solo cliente”.

Una donna di 86 anni, rimasta bloccata all’interno del suo appartamento, a Gioia Tauro, per una fuga di gas, é stata salvata dai carabinieri. L’intervento dei militari é scattato dopo che un vicino di casa dell’anziana, che vive sola, ha telefonato al 112.