Newsletter del 2 gennaio

È stata avviata, nel tardo pomeriggio di ieri, la procedura per il rinvio delle elezioni regionali. Nel pieno rispetto dei ruoli istituzionali, attendo di poter condividere la nuova data con il presidente della Corte d’appello di Catanzaro, passaggio necessario per poter adottare il nuovo decreto di indizione delle elezioni regionali”.

Sono arrivate anche in Calabria le oltre 14 mila dosi di vaccino Pfizer-Biontech che consentiranno il completamento della prima fase di vaccinazione delle categorie inizialmente individuate cioè medici e operatori sanitari. La consegna delle fiale del siero a temperatura controllata- superate le difficoltà scontate su tutto il territorio nazionale a causa dei ritardi dovuti al maltempo delle ultime ore – è avvenuta nei due ospedali del capoluogo e negli altri nosocomi di Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia individuati come centri di stoccaggio, dove le fiale sono arrivate grazie ad un corriere scortato dalle forze dell’ordine all’interno di contenitori speciali in grado di garantisce la conservazione a – 80 gradi.

Dal 4 gennaio al 5 marzo 2021 partiranno i saldi invernali di fine stagione; dal 3 luglio al primo settembre quelli estivi. Lo ha deciso la Giunta regionale presieduta dal presidente facente funzioni, Nino Spirlì. “Ancora una volta – sottolinea Spirlì – si tratta di una scelta condivisa con i rappresentanti di tutte le categorie interessate. Le altre regioni del Sud hanno anticipato i saldi invernali. Pertanto, per evitare di favorire lo shopping in altri territori, abbiamo previsto l’apertura al prossimo 4 gennaio. Non vogliamo che i nostri commercianti, i quali, nonostante gli aiuti che siamo riusciti a dare, stanno patendo moltissimo, non solo in termini economici, perdano un solo cliente”.

“Mi auguro – dice ancora il presidente Spirlì – che i cittadini calabresi apprezzeranno questa decisione. Per queste feste natalizie in moltissimi hanno preferito regalare dei buoni. Mi farebbe piacere se, in questi giorni di saldi, fossero spesi nei negozi della nostra regione”.