++ ULTIM’ORA COVID ++ Tortora: I positivi della Casa di Cura trasportati d’urgenza all’ospedale di Cetraro

Il via vai di ambulanze sulla statale 18 non lascia presagire nulla di buono. Infatti i malati risultati positivi al Covid 19 presenti alla Casa di cura “Fonte Venere” stanno arrivando in questi minuti presso il nosocomio cetrarese per essere sottoposti a visita e ricoverati nel reparto Covid. Si tratterebbe di tutti e 11 anziani e dell’operatore sanitario che lavora nella struttura. Attivato il protocollo previsto in questi casi dal direttore sanitario dell’ospedale civile di Cetraro, Vincenzo Cesareo, che ha messo a disposizione tutti i mezzi e le risorse presenti nella struttura. Quindi l’asintomaticità dei malati ha avuto un decorso imprevisto. Si tratta di anziani che vivono da tempo nella casa di cura privata, non ancora vaccinati.

Antonello Troya