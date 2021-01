Tortora, manutenzione e interventi nelle frazioni montane

“Da giorni a Tortora sono operativi gli operai di un’impresa che sta svolgendo dei lavori per la bonifica della Fiumarella. La ditta è intervenuta nell’area in questione, e dopo aver tagliato e rimosso gli arbusti presenti, ha raccolto i tanti rifiuti di varia natura emersi dal lavoro. Purtroppo il materiale ritrovato testimonia come in alcuni cittadini manchino le regole di vita di una comunità sana, ma posso assicurare che si tratta di fenomeni che andranno sconfitti, grazie anche agli impianti di video sorveglianza che saranno disposti gradualmente sul territorio”.

“La manutenzione sta interessando anche altri contesti del quartiere Marina, si tratta di azioni svolte con dovizia e meticolosità, per tali interventi sono operativi i validi tirocinanti e i dipendenti comunali in forza presso il nostro Ente e per altri interventi, sono state contattate delle imprese. Abbiamo e stiamo svolgendo, coordinando ogni attività con l’assessore Biagio Praino, nello specifico : la pulizia di strade, la pulizia di caditoie e tombini che renderanno più sicuro e accogliente Tortora.”

“Sempre nel nostro comune, programmati dal consigliere delegato Giovanni Laino, sono partiti gli interventi sulla rete stradale delle zone montane, lì c’è tanto lavoro da fare, dalla pulitura delle cunette alle ostruzioni di caditoie all’eliminazione di materiale franato.”

L’ attività di prevenzione, la manutenzione ordinaria del territorio e la collaborazione anche da parte dei cittadini tramite un numero whatsApp, creato dalla nostra Amministrazione, attraverso il quale si possono segnalare eventuali disagi, si tradurranno in azioni positive per l’intera comunità.I lavori sono tutti finanziati dal Comune.