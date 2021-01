++ ULTIM’ORA ++ – Sanità. Inchiesta ‘Cesareo’: ci sono altri cinque indagati

Ci sono altri cinque indagati nell’inchiesta che vede il direttore sanitario (sospeso) dello spoke di Cetraro-Paola, Vincenzo Cesareo. Si tratta di Franco Tripicchio di Cetraro, Rosa Olivito Spadafora, di San Giovanni in Fiore, Giuseppe Maio di Fuscaldo, Valerio Cesareo di Belvedere Marittimo e di Nicola Lucieri anch’egli di Cetraro. Anche loro sono accusati a vario di titolo, di reati che vanno dalla falsa attestazione al peculato. Per alcuni di loro già oggi pomeriggio si terrà l’interrogatorio di garanzia. Mentre per Vincenzo Cesareo il confronto si terrà lunedì prossimo. All’ex titolare dello spoke, alla luce delle accuse mosse nei suoi confronti da parte della magistratura paolana, è arrivato il provvedimento di sospensione dall’esercizio delle funzioni. L’ordinanza prevede l’interdizione dai pubblici uffici che va ad aggiungersi a quella dell’autorità giudiziaria che ha emesso una misura restrittiva di dodici mesi.

Antonello Troya