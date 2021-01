Diamante, vaccinazioni: l’appello della consigliere Perrone sulla riorganizzazione del poliambulatorio

Il Consigliere comunale con delega al Welfare, Ornella Perrone, ha inviato ai responsabili territoriali ASP dei competenti Uffici del Dipartimento Prevenzione U.O. Igiene Pubblica, la richiesta di un incontro urgente, presso la sede di Diamante, al fine di poter discutere sulla riorganizzazione della somministrazione dei vaccini obbligatori presso i locali del Poliambulatorio di Diamante. Sono numerose, infatti, – come scrive nella nota il Consigliere Perrone – le lamentele pervenuteci dai cittadini riguardo alla suddetta attività ed in particolare all’assenza di un ordine prestabilito delle vaccinazioni, all’interno degli orari previsti, che costringe l’utenza, composta da neonati e giovanissimi con i loro genitori, ad attendere all’aperto nel periodo invernale. Tale modalità, altresì, comporta spesso che si formino assembramenti, pericolosi in questo periodo di emergenza Covid.

