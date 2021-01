Regionali, De Magistris ha deciso: ‘Mi candido a governatore’

«Mi candido a presidente della Regione Calabria». Lo annuncia il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris sciogliendo tutti i dubbi circa una sua discesa in campo in occasione delle elezioni regionali. Che questo fosse ormai il suo orientamento, si era già compreso negli ultimi giorni, quando ha dichiarato: «Sono sempre più convinto di sciogliere positivamente la riserva perché le sollecitazioni mi sono venute dal basso e perché mi sento profondamente legato alla Calabria. È una sfida che ha anche delle similitudini, pur con le debite differenze, con ciò che accadde a Napoli 10 anni fa».

L’ex pm non ha comunque intenzione di dimettersi dalla carica di sindaco della città partenopea «perché la legge regionale calabrese non lo impone». D’altra parte le elezioni calabresi coincidono con la fine del suo mandato a Napoli, dove non si può ricandidare.

La posizione del sindaco di Napoli complica la situazione nel centro-sinistra: Pd e Leu, infatti, avevano espresso perplessità e un parere sostanzialmente negativo. Divisi invece i 5stelle: da un lato non vorrebbero incrinare i rapporti con il Partito democratico, dall’altro guardano con favore al primo cittadino partenopeo.

Ambiguo, ad oggi, il rapporto con Carlo Tansi e Movimento Tesoro Calabria. Nelle scorse ore, il gruppo guidato dall’ex numero uno della Prociv aveva aperto al nome di de Magistris, bollando la sua candidatura come arricchimento. Ma nulla più. A correre per la conquista del titolo di governatore, resterà Tansi.