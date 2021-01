Newsletter del 21 gennaio

Tornano a salire i nuovi positivi in Calabria dove ne sono stati individuati 313 (ieri erano 191) a fronte di un numero di soggetti sottoposti a test simile, 2.436 contro 2.140. Quattro le vittime in più con il totale che arriva a 543. I ricoverati in terapia intensiva crescono di 3 persone (27) e quelli isolati a domicilio di 9 (9.775). Diminuiscono invece di due unità i ricoverati in area medica (303). I guariti crescono di 299 (19.185). In lieve crescita anche i casi attivi, 10.105 contro 10.095.

Sit in di medici e operatori del 118 di Catanzaro alla Cittadella Regionale per protestare contro le delibere delle Asp di Catanzaro e di Crotone che da circa un anno hanno portato alla sospensione del contratto regionale che prevedeva le indennità per i medici del servizio di emergenza. “Ci troviamo da un anno con uno stipendio dimezzato perché ci hanno decurtato 5,50 euro di indennità – hanno spiegato.

Beni mobili e immobili per il valore di un milione di euro sono stati sequestrati dalla sezione operativa di Catanzaro della Dia all’imprenditore Luciano Babbino, di 42 anni, condannato in primo grado a 12 anni di reclusione e attualmente agli arresti domiciliari. Babbino è ritenuto ai vertici della cosca di ‘ndrangheta attiva nei territori di Vallefiorita, Amaroni e Squillace, gravitante sotto l’influenza delle locali di Cutro e Isoladi Capo Rizzuto.