Belvedere, consegnata all’Associazione 27 mhz una pompa idrovora per interventi di emergenza

Consegnata una pompa idrovora dall’amministrazione comunale all’associazione “Belvedere 27 Mhz”. La consegna è avvenuta dalle mani del sindaco di Belvedere Vincenzo Cascini alla presidente Cristina Vilardi. Un attrezzo decisamente importante per gli interventi che i ragazzi e volontari dell’associazione sono chiamati a svolgere quotidianamente. “Abbiamo visto il nostro paese – ha detto il sindaco Cascini – interessata da eventi alluvionali e smottamenti di terreni. L’associazione “27 Mhz”, che come sappiamo è collegata alla Protezione civile, ha offerto il massimo impegno ogni giorno e per tuti i giorni, 24 ore su 24. Sono sempre disponibile a venirci incontro e a lavorare accanto ai nostri addetti, alle forze dell’ordine e alla Polizia Municipale”.

La macchina è stata acquistata grazie all’impegno economico del sindaco Cascini.

An.tr.