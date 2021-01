Inchiesta “Basso Profilo”: al via gli interogatori

Compariranno oggi davanti al gip Alfredo Ferraro,13 dei 50 indagati destinatari di una misura cautelare nell’ambito dell’inchiesta della Dda di Catanzaro “Basso Profilo”, che ha svelato gli intrecci tra politica, ‘ndrangheta e imprenditoria tra la città capoluogo di regione e Crotone. Si presenteranno davanti al giudice firmatario dell’ordinanza solo gli indagati raggiunti da una misura cautere in carcere e in particolare Antonio Santo Bagnato di Roccabernarda Crotone, Ercole D’Alessandro di Fuscaldo, Luciano D’Alessandro di Palermo, Vincenzo De Luca di Catanzaro, Concetta Di Noja di Torino, Natale Errigo di Reggio Calabria,Carmine Falcone di Cutro, Antonio Gallo di Catanzaro, Umberto Gigliotta di Catanzaro, Andrea Leone di Catanzaro, Antonino Pirrello di Reggio Calabria e Tommaso Rosa di Crotone. Gli indagati, assistiti dai legali difensori, (nel cui collegio compaiono gli avvocati Enzo De Caro, Sergio Rotundo, Arcangelo De Caro, Maurizio Belmonte), nel corso dell’interrogatorio di garanzia, potranno scegliere se avvalersi della facoltà di non rispondere o difendersi, fornendo la loro versione dei fatti rispetto alle ipotesi di accusa contestate che vanno a vario titolo dall’associazione a delinquere di stampo mafioso, riciclaggio, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, trasferimento fraudolento di valori, rivelazione e utilizzazione del segreto d’ufficio e accesso abusivo al sistema informatico

fonte e foto Calabria 7