Newsletter del 24 gennaio

Crescono ancora i positivi in Calabria (+402, ieri +368) ma calano i ricoveri in area medica (-3 a 275) mentre restano stabili a 24 quelli in terapia intensiva. Anche oggi si registrano vittime, 3, con il totale che arriva a 561.

Ventitrè ospiti su trentatre di Casa Serena, l’istituto per anziani di Cassano, sono risultati positivi questa mattina al tampone rapido. La notizia è stata confermata dal presidente del CdA dell’istituto per anziani cassanese Antonio Golia. “A seguito di una positività riscontrata ieri su un anziano che doveva rientrare in istituto dopo una breve assenza, questa mattina – ha affermato Golia – abbiamo sottoposto a tampone rapido tutti i nostri ospiti, gli operatori sanitari e gli amministrativi.

Sono comparsi davanti al gip Alfredo Ferraro,13 dei 50 indagati destinatari di una misura cautelare nell’ambito dell’inchiesta della Dda di Catanzaro “Basso Profilo”, che ha svelato gli intrecci tra politica, ‘ndrangheta e imprenditoria tra la città capoluogo di regione e Crotone.

Nei comuni di Praia a Mare e Tortora, il Comando Compagnia di Scalea ha impiegato un mirato dispositivo di militari e mezzi, coadiuvati dalle unità cinofile di Vibo Valentia. Le numerose perquisizioni personali e domiciliari hanno consentito l’arresto di un pregiudicato campano classe ‘93 domiciliato nel comune di Tortora. I militari della Stazione Carabinieri di Praia a Mare, al termine di un’accurata attività investigativa, hanno fatto accesso all’interno dell’abitazione del 28enne dove il cane Enno, giovane cucciolo di pastore tedesco, ha immediatamente segnalato al suo conduttore la tasca dei pantaloni indossati dal ragazzo. La segnalazione si è dimostrata fondata, infatti i Carabinieri hanno rinvenuto 7 involucri di cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, pronti per essere immessi sul mercato.