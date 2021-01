Belvedere, ‘Revenge porn’ e stupro, webinair dei Lions sabato prossimo

Dal “Revenge porn” allo stupro. È il tema dell’incontro virtuale che sarà affrontato dai Lions di Belvedere Marittimo il prossimo sabato. L’incontro sarà tenuto in webinair attraverso un link. Non basta una legge per combattere il “Revenge porn”, si legge nella nota di presentazione. “La diffusione non consensuale di immagini o video sessualmente espliciti. Una delle principali novità contenute nel c.d. “Codice Rosso” (legge 19 luglio 2019, n. 69) è la introduzione nel codice penale del delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

Se oggi abbiamo questa legge, è anche grazie all’impegno di Silvia Semenzin, attivista e ricercatrice , che da anni si occupa di studiare l’argomento e di educare le persone sul legame tra internet e sessualità. Sabato 30 Gennaio, sarà affrontata la problematica dei reati, sotto l’aspetto giuridico, psico-criminologico e psicologico (il diritto al Rischio). Nel 2016 ne fu vittima Tiziana Cantone. Si tolse la vita dopo che il suo ex-fidanzato aveva diffuso un video che la ritraeva in atteggiamenti intimi. Ascolteremo dalla Mamma di Tiziana la testimonianza del dramma di una morte fisica, morale e civile”.

