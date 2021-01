Newsletter del 25 gennaio

In Calabria si registrano cinque vittime per Covid, due in più rispetto a ieri. Diminuiscono invece i nuovi contagiati, passati da 402 a 211. In calo anche i ricoverati in terapia intensiva, che sono stati 21 rispetto ai 24 di ieri. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal Dipartimento Tutela della Salute. Nella regione ad oggi sono stati sottoposti a test 474.508 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 499.702 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).

Si sono concluse le indagini sull’incidente stradale in cui nel maggio del 2019 morì una ragazza di 20 anni, Maria Giovanna Scrivo. La giovane, nel momento dell’incidente, stava percorrendo alla guida della sua automobile la strada provinciale che da Pazzano conduce a Stilo, nella Locride. A causa del manto stradale bagnato, la giovane perse il controllo della vettura, che uscì fuori strada e precipitò per una decina di metri nella scarpata sottostante. Nell’inchiesta sull’incidente, condotta dalla Procura della Repubblica di Locri, sono indagati cinque tra dirigenti e tecnici del Settore Viabilità della Città metropolitana di Reggio Calabria.

I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà due persone, G.G., di 34 anni, e G.M., di 75, sorprese in località “Passo di Cancelo” di Molochio, all’interno del territorio del Parco Nazionale d’Aspromonte, mentre tagliavano alberi di faggio per procurarsi legname. Ai due é stato contestato il reato di danneggiamento di piante ed introduzione di mezzi non consentiti dalla legge quadro sulle aree naturali protette.