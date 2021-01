Nubifragi in Calabria. Oggi allerta meteo

I violenti nubifragi delle ultime ore stanno provocando grossi disagi in tutta la regione, interessata da un’allerta arancione a causa della perturbazione atlantica presente da venerdì su tutta Italia. Gli inconvenienti maggiori si segnalano in provincia di Cosenza: alcuni comuni, soprattutto nelle aeree interne, stanno facendo la conta dei danni. “Stiamo effettuando sopralluoghi sulla strada provinciale 263 e verificando il territorio comunale. Ci siamo attivati con la Provincia per la rimozione di alberi e di una frana che occupa una carreggiata lungo la stessa strada provinciale”. E’ quanto scrive sui social il Comune di Sant’Agata d’Esaro, che segnala inoltre tratti di strada allagati e di difficile transito. Disagi per le forti piogge si registrano anche a Mormanno Calabro. Gli uomini del Comune e della stazione carabinieri locale si sono attivati per mettere in sicurezza la strada provinciale 241 interessata da una frana, mentre altri pericoli si registrano in diverse zone del territorio comunale. All’ingresso dello svincolo Altilia-Grimaldi, invece, è crollata un’impalcatura che ha bloccato la circolazione sull’autostrada. La polizia stradale è al lavoro per reindirizzare il traffico verso percorsi alternativi.

